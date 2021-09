Reiserückkehrer treiben Inzidenz in schwindelnde Höhe

Neustadt an der Weinstraße hat am Freitag mit 232 den landesweit höchsten 7-Tage-Inzidenzwert. Laut der Kreisverwaltung wurden zu Beginn der Schulzeit vermehrt Reiserückkehrer positiv auf Corona getestet. Diese hätten zum Teil nach und nach ihre Familienangehörigen angesteckt. Zudem habe es außerhalb Neustadts eine größere private Feier gegeben, die zu über 60 Infizierten geführt habe, sagte eine Sprecherin. Einige davon würden auch in Neustadt wohnen. Eine solche temporäre Häufung von Fällen wirke sich in Neustadt aufgrund der verhältnismäßig wenigen Einwohner immer stark auf die Inzidenz aus.