Ein romantischer Heiratsantrag hat einem jungen Pärchen aus Neustadt ein Strafverfahren eingebracht. Der Mann hatte an einem Aussichtspunkt im Neustadter Wald ein kleines Feuer in einer Schale entfacht, um seiner Freundin in romantischer Atmosphäre den Antrag zu machen. Zeugen meldeten das Feuer. Die hinzugerufenen Polizisten löschten umgehend die Flammen. Sie klärten die beiden darüber auf, dass es angesichts der Trockenheit leichtsinnig und verboten ist, im Wald Feuer zu machen.