Wortmarke "Neues Hambacher Fest" für nichtig erklärt

Auf Antrag der Stiftung Hambacher Schloss hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Wortmarke "Neues Hambacher Fest" in vollem Umfang für nichtig erklärt und gelöscht. Das teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. 2018 hatte der Vorsitzende der rechtskonservativen "Werteunion", Max Otte, durch eine von ihm geführte Firma die Wortmarke im Markenregister eintragen lassen. Unter der Bezeichnung "Neues Hambacher Fest" wurden seither wiederholt rechtspopulistische Veranstaltungen auf dem Hambacher Schloss und in Neustadt an der Weinstraße durchgeführt. Innenminister Roger Lewentz (SPD), der auch Vorstandsmitglied der Stiftung Hambacher Schloss ist, begrüßte die Entscheidung des Patentamts. Für Deutschland, aber insbesondere für Rheinland-Pfalz, stehe das Hambacher Fest als Inbegriff für Freiheit, Einheit und Demokratie. Einer Vereinnahmung dieser demokratiegeschichtlichen Tradition durch Rechtskonservative müsse widersprochen werden.