Größeres Angebot bei "Mobility on Demand"

Das Unternehmen „Mobility on Demand“ erweitert in Neustadt sein Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr. Dabei können Bürger, ähnlich wie bei einem Taxi, Fahrzeuge bestellen, um sich zum Beispiel in die Innenstadt bringen zu lassen. Fahrgäste müssen sich beim Unternehmen registrieren und können dann, von fast allen Neustadter Stadtteilen aus, in die Innenstadt oder auch in andere Dörfer rund um Neustadt gefahren werden. Seit Ende Januar wurden 30 weitere Haltestellen in Gimmeldingen, Mußbach und Königsbach eingerichtet. Im Laufe des Jahres sollen in weiteren Ortsteilen Haltestellen entstehen.