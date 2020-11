per Mail teilen

Ein Fußgänger ist in Neustadt an der Weinstraße von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige sei am Montagabend bei dem Versuch, die Martin-Luther-Straße zu überqueren, unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei mit. Dabei sei er von dem Fahrzeug erfasst worden. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.