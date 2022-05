Dreitägiges Demokratiefest in Neustadt an der Weinstraße

Am Freitag hat in Neustadt an der Weinstraße die dreitägige Feier zum 190. Jubiläum des Hambacher Festes begonnen. Die Stadt rechnet am Wochenende mit 5.000 Besuchern - und einem prominenten Festredner.

"Hinauf, hinauf, zum Schloss!"

1832 zogen etwa 30.000 Menschen auf das Hambacher Schloss und forderten Meinungs- und Pressefreiheit - ein Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte. Das Hambacher Schloss gilt als "Wiege der Demokratie" in Deutschland.

Heute, 190 Jahre später, werden es vermutlich nicht ganz so viele sein, aber die Stadt geht von 5.000 Menschen aus, die am Wochenende mitfeiern werden.

Gefeiert wird auch auf dem Hambacher Schloss

Gefeiert wird nach Angaben der Veranstalter an den Originalorten des Hambacher Festes von 1832: auf dem Neustadter Marktplatz, auf dem Weg zum Schlossberg und auf dem Hambacher Schloss selbst. Ein kostenloser Shuttleservice fährt die Besucher zwischen Neustadt und dem Schloss hin und her. Programm wird hier wie dort geboten, vom Konzert über Straßenkunst und Diskussionsforen bis zum Weindorf im Rathaus-Innenhof. 40 Vereine, Institutionen, Privatpersonen und Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich am Programm für das Fest.

Das Fest endet am Sonntagabend mit der erstmaligen Verleihung des "Hambacher Freiheitspreises 1832" an den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Gauck erhalte die Auszeichnung, weil er sich stets für die Demokratie einsetze und nie ein Blatt vor den Mund nehme, so der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG).

Demokratie-Preis auch für Förderschule in Neustadt an der Weinstraße

Aber nicht nur der frühere Bundespräsident, auch eine Förderschule in Neustadt an der Weinstraße erhält eine Auszeichnung für ihr Engagement zugusten der Demokratie. Die Schubert-Schule legt viel Wert auf politische Bildung. Was ist Demokratie, welche Rechten und Pflichten hat jeder Einzelne, und was ist während der NS-Diktatur passiert? Von der ersten Klasse an lernen die insgesamt 140 Kinder und Jugendlichen das demokratische Ein-mal-Eins. Dafür wird der Schule am Sonntag auf dem Hambacher Schloss der erstmals ausgeschriebene "Johann-Philipp-Abresch-Preis" der Stadt Neustadt verliehen. Benannt ist der Preis nach Johann Philipp Abresch, einem Kaufmann aus Neustadt, der am 27. Mai 1832 eine schwarz-rot-goldene Fahne hinauf zum Hambacher Schloss trug, wo sie dann auf dem Turm gehisst wurde.

Demokratiefest soll alle zwei Jahre stattfinden

Organisiert wird das "Fest der Demokratie" von der Stadt Neustadt und der Stiftung Hambacher Schloss. Beide sind sich jetzt schon einig: Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein. In den kommenden zehn Jahren, also bis zum 200. Jubiläum, soll das Neustadter "Fest der Demokratie" alle zwei Jahre stattfinden.