Ehemalige Fachklinik wird Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

Die Stadt Neustadt will bis 130 Flüchtlinge aus der Ukraine in einer ehemaligen Fachklinik im Ortsteil Haardt unterbringen. Noch notwendige Schönheitsreparaturen in dem ehemaligen Krankenhausgebäude sollen in den nächsten Tagen abgeschlossen sein, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung . Zurzeit sind in dem Gebäude Asylbewerber untergebracht. Sie werden in andere Unterkünfte verlegt, damit die traumatisierten Kriegsflüchtlinge zusammenbleiben können. Nach Angaben der Stadt sind bislang 200 Flüchtlinge aus der Ukraine in Neustadt aufgenommen worden. Die nun 130 freiwerdenden Plätze in der Ex-Fachklinik in Haardt würden wohl auf Dauer nicht ausreichen, um alle Menschen unterzubringen. Die Stadt sucht deshalb weiter nach privaten Unterbringungsmöglichkeiten.