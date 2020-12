per Mail teilen

Nach Angaben der Bürgerinitiative für eine Seilbahn in Neustadt-Hambach haben sich bislang 250 Bürger an einer Umfrage im Internet beteiligt. Gefragt werde dabei unter anderem, was die einzelnen von einer Seilbahn und alternativ von einem Elektrobus im Stadtteil Hambach halten. Seilbahn und Elektrobus könnten den Ortsteil mit dem Hambacher Schloss verbinden. Die Bürgerinitiative setzt sich für die Seilbahn ein, um Hambach vom Autoverkehr zu entlasten. Die Umfrage soll noch bis Oktober laufen und ihr Ergebnis im Ortsbeirat diskutiert werden.