Stadt Neustadt bricht Weihnachtsmarkt ab

Die Stadtverwaltung von Neustadt an der Weinstraße sagt aufgrund der Corona-Lage alle öffentlichen Veranstaltungen ab - auch den Weihnachtsmarkt. Die Stadt sieht ihn aber nicht als Pandemietreiber.

Letzter Tag beim Weihnachtsmarkt in Neustadt SWR

Der Weihnachtsmarkt in Neustadt ist nach Angaben der Stadtverwaltung noch bis Dienstagabend um 18 Uhr geöffnet. Danach ist Schluss. Der Verband der Schausteller Landau-Neustadt reagiert entsetzt auf den Abbruch. Man stünde nun wirtschaftlich vor dem Aus, erklärte ein Verbandssprecher.

"Diese Hiobsbotschaft, die hat uns getroffen, wie wenn Sie mit einem Auto gegen eine Betonwand fahren.(...) Jetzt sind wir schon zwei Jahre Zuhause, konnten keine Gewinne erwirtschaften. Wie sollen wir über den Winter kommen?"

Weihnachtsmarkt kein Pandemie-Treiber

Der Weihnachtsmarkt war am 22. November eröffnet worden. Zuletzt galt die 2G-Regel: Neben dem Nachweis von Impfschutz oder Genesung mussten die Besucher zusätzlich Maske tragen.

Die Stadt sehe sich wegen der aktuellen Corona-Situation dazu gezwungen, ein klares Signal zu senden. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 600 - deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

"Für den Schutz des Gesundheitssystems sind deutliche Kontaktbeschränkungen unabdingbar."

Die Verwaltung sei aber davon überzeugt, dass Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen keine Pandemietreiber sind.

Hetzelstift Neustadt: Ärzte und Pflegepersonal am Limit

Die Stadt hat die Entscheidung in Absprache mit dem Krisenstab und den Verantwortlichen des Marienkrankenhauses Hetzelstift getroffen, heißt es in der Mitteilung. Ärzte und Pflegekräfte seien am Limit. Die Krankenhausleitung befürchte, dass in absehbarer Zeit die Intensivbetreuung auch für Notfälle nicht mehr sichergestellt werden kann.

Auch von der Stadt organisierte Veranstaltungen abgesagt

Von der Absage von Veranstaltungen sind auch Konzerte und eine Theatervorstellung im Saalbau und der Villa Böhm betroffen, die seitens der Stadt organisiert wurden. Bereits gekaufte Karten können nach Angaben der Stadtverwaltung an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Allerdings bleibe der Vorverkauf für Veranstaltungen ab Januar bestehen.

Von privaten Veranstaltern organisierte Events, die nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes zulässig sind, werden von der Stadt nicht unterbunden. Dazu gehören andere Veranstaltungen im Saalbau oder der Betrieb der Eisbahn am Bahnhofsvorplatz. Hier müssten die Betreiber selbst entscheiden.

Schausteller bleiben auf Kosten sitzen

Der Sprecher des Verbands der Schausteller Landau-Neustadt, Robert Stenglein, sagte dem SWR, man habe alles für Corona-gerechte Weihnachtsmärkte getan. Man arbeite sowohl in Neustadt als auch in Landau mit Maske, Abstand und unter 3G bzw. 2G- Regelungen. Aerosol-Forscher hätten immer wieder daraufhin gewiesen, dass Ansteckungen im Freien praktisch unmöglich seien.

Die Standbetreiber hätten Ware eingekauft, Personal eingestellt, Wohnungen vor Ort angemietet, so der Sprecher der Schausteller weiter. Auf all diesen Kosten bleibe man nun sitzen. Die Stadt Neustadt habe lediglich die Standgebühren erlassen.