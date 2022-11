Jetzt drohen Strafen in Neustadt: Immer noch zu viel Restmüll in Bio-Tonnen

Die Kontrollen vom Biomüll in Neustadt vom Sommer und die Gespräche haben offenbar bisher kein Umdenken bewirkt. Noch immer ist viel Restmüll in den Tonnen. Die Stadt will jetzt durchgreifen.

Restmüll aus rund sechs Kubikmetern Biomüll in Neustadt (in einem Restmüll-Container) SWR

Seit Mittwoch wird der Biomüll in Neustadt an der Weinstraße stichprobenartig überprüft. Rund sechs Kubikmeter Biomüll wurde aus verschiedenen Straßen eingesammelt und zur Verarbeitung gefahren. Die Stoffe, die nicht in den Biomüll gehörten, wurden mit einer speziellen Maschine heraussortiert. Das Ergebnis war ernüchternd. Es war immer noch viel Zeug in den Biotonnen, dass dort nicht hineingehört.

Sogar mehr Restmüll in Biotonnen

Die Verantwortlichen vom Eigenbetrieb Stadtentsorgung in Neustadt (ESN) gehen davon aus, dass genauso viele dieser sogenannten "Störstoffe" in den Tonnen gelandet sind wie damals bei der Kontrolle im Sommer - wenn nicht sogar mehr. Die Gespräche, die nach der ersten Kontrolle mit den Besitzern der Tonnen geführt wurden, haben offensichtlich keine Verbesserung gebracht. Immer noch schätzt der ESN den Fremdanteil auf 15 Prozent - vor allem bei den Tonnen, die in der Innenstadt eingesammelt werden.

Rote Karte für missbrauchte Biomüll-Tonne

Nach Angaben der Stadt wird das nicht weiter hingenommen. Die fremden Stoffe, vor allem die vielen Plastiktüten, die nicht in den Biomüll gehören, verteuern die Entsorgung und es bleiben Plastikteilchen und Mikroplastik im Kompost zurück. Deshalb werden die Tonnen jetzt regelmäßig bei der Abholung inspiziert. Alle Biotonnen, in denen sich Restmüll befindet, werden mit einem roten Aufkleber versehen und nicht mitgenommen.

Für falsche Stoffe im Biomüll droht Bußgeld

Die Besitzer dieser Tonnen müssen dann selbst dafür sorgen, dass die Fremdstoffe entfernt werden. Einen Warnschuss gibt es: Einmalig werde dann die Biotonne gegen eine Sondergebühr von 35 Euro trotzdem abgeholt. Beim zweiten Mal sei jedoch ein Bußgeld in dreistelliger Höhe fällig, so ein Sprecher vom ESN.