Betrunkener flüchtiger Autofahrer kehrt zurück

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag in Neustadt nach einem Unfall geflüchtet und am frühen Morgen von der Polizei ermittelt worden. Eine Streife hatte gegen 1 Uhr 40 auf einer der Hauptverkehrsstraßen von Neustadt einen total demolierten Wagen entdeckt, der erst in einen herumstehenden Einkaufswagen, ein Straßenschild und schließlich in eine Hauswand geprallt war. Ein Zeuge beschrieb den Fahrer. Zwei Stunden später kehrte der Fahrer gemeinsam mit zwei anderen an den Unfallort zurück und wurde identifiziert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille.