Ein Mobilitäts-Unternehmen aus Neustadt will Ende Juni erstmals Besucher mit einem autonomen Bus-Shuttle zum Hambacher Schloss hochfahren. Derzeit befinde man sich am Ende des Genehmigungsprozesses, so die Firma. Zur Sicherheit solle aber bis auf weiteres immer auch ein Fahrer mit an Bord sein. Vergangene Woche (20.05.) hatte der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz autonomer Fahrzeuge auch ohne Fahrer auf festgelegten Strecken bundesweit ermöglichen soll.