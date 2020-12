per Mail teilen

Seit Samstag gilt in der Fußgängerzone von Neustadt Maskenpflicht. Das teilte eine Stadtsprecherin mit. In der Vorweihnachtszeit seien mehr Menschen in der Fußgängerzone unterwegs und der Corona-Abstand schwer einzuhalten. Die Maskenpflicht gilt bis zum 20. Dezember, immer von Montag bis Samstag.