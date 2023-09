Mann fährt Kind in Landau an und begeht Fahrerflucht

Ein Audi-Fahrer hat am Freitagmorgen am Busbahnhof neben dem Hauptbahnhof in Landau einen neunjährigen Junge angefahren und schwer am Bein verletzt. Anschließend flüchtete er.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7:30 Uhr. Ein weißer Audi Kombi fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit aus südlicher Richtung kommend auf den Busbahnhof ein. Durch diese Straße soll der Unfallfahrer am Freitagmorgen mit überhöhtem Tempo in den Busbahnhof in Landau eingefahren sein. SWR Polizei: Audi-Fahrer zu schnell am Landauer Busbahnhof unterwegs Zeugen sollen ausgesagt haben, dass der Mann anschließend stehende und anfahrende Busse rasant umfahren hatte. Dabei erfasste er dann den neunjährigen Jungen am Bein. Danach fuhr er einfach vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Innenstadt davon. Kind kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Der Junge liegt nun mit einer schweren Beinverletzung im Krankenhaus, so die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer mehrere Menschen, die am Freitagmorgen an den Haltestellen des Busbahnhofs in Landau warteten oder ausstiegen, gefährdet hat. Polizei fahndet nach Fahrer und sucht weitere Zeugen Eine Zeugin habe den Fahrer des weißen Audi Kombi als jungen Mann beschrieben, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Wer Hinweise zum Unfallhergang, Wagen und Fahrer geben kann oder möglicherweise selbst gefährdet wurde, den bittet die Polizei in Landau, sich zu melden unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.