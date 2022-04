A650 bei Ludwigshafen teilweise wegen Eidechsen gesperrt

Autofahrer, die auf der A650 von Ludwigshafen in Richtung Bad Dürkheim unterwegs sind, müssen ab Freitagmorgen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind streng geschützte Eidechsen.

Ende April soll auf der A650 zwischen dem Autobahnkreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Maxdorf die Fahrbahn saniert werden. Das Problem: An den Straßenböschungen leben streng geschützte Zauneidechsen. Und die brauchen wegen der geplanten Bauarbeiten ein neues Zuhause.

Ludwigshafen-Maxdorf: Zäune sollen Eidechsen schützen

Am Freitag, den 8. April, werden entlang der geplanten Baustelle Schutzzäune für Reptilien aufgestellt, teilte die zuständige Autobahngesellschaft Südwest mit. Sie sollen zunächst verhindern, dass die Eidechsen auf die Baustelle laufen und unter Baggerräder kommen.

Entlang der Zäune sind sogenannte Fangeimer in den Boden eingegraben. Die Eimer werden täglich kontrolliert, so die Autobahngesellschaft. Gefangene Tiere würden dann nach und nach umgesiedelt.

Solche Amphibienzäune sollen Eidechsen vom Deich fernhalten. Im Mai wollen Experten sie einsammeln und in ein nahe gelegenes Gebiet umsiedeln. SWR

Stillgelegter Parkplatz wird neues Zuhause der Eidechsen

Der neue Lebensraum der Zauneidechse wird ein stillgelegter Autobahnparkplatz westlich der Anschlusstelle Maxdorf. Der Asphalt dort ist bereits entfernt. Nun werden sogenannte Eidechsenpyramiden gebaut - aus aufgeschichteten Steinen, Holz und anderen Naturmaterialien. Dort finden die Tiere einen natürlichen Unterschlupf, Schutz vor Räubern und Plätze zum Sonnen.

A650: Womit Autofahrer ab Freitag rechnen müssen

Für die Autofahrer von Ludwigshafen in Richtung Bad Dürkheim bedeutet das Aufstellen der Zäune am Freitag und dann nochmals am kommenden Montag und Dienstag: Geduld mitbringen. Denn für die bevorstehenden Arbeiten wird die A650 zwischen Ludwigshafen und Maxdorf abschnittsweise gesperrt und in Richtung Bad Dürkheim auf eine Spur verengt. Das Ganze dauert jeweils von 8 bis 17 Uhr.

Zauneidechsen: Was sind das für Tiere?

Die Zauneidechse wird bis zu 20 Zentimenter lang. Die Männchen sind oft giftgrün mit einem braunen Streifen und schwarzweißen Flecken auf dem Rücken, die Weibchen sind eher unauffällig hellbraun mit schwarzweißen Flecken. Die Zauneidechse ist eine streng geschützte Art. Sie lebt gerne überall dort, wo sie sich gut vor Fressfeinden verstecken und sonnen kann - an Bahndämmen und eben auch an Straßenböschungen - wie an der A650.