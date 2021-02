Am Montag öffnet ein weiteres Impfzentrum für die Bewohner der Stadt und des Kreises Südliche Weinstraße. Im Landauer Gewerbegebiet „Am Messepark“ können sich nach Angaben der Stadt täglich bis zu 3.000 Menschen impfen lassen.

In der Südpfalz gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Ärger um das bis dahin einzige Impfzentrum in Wörth. Etliche Bewohner aus dem Landkreis Südliche Weinstraße mussten 40 Kilometer und mehr fahren, um sich in Wörth impfen zu lassen. Doch damit ist jetzt Schluss. Ab dem kommenden Montag startet in Landau ein eigenes Impfzentrum für die Stadt und den Kreis Südliche Weinstraße.

Neues Impfzentrum im Gewerbegebiet

Das neue Impfzentrum im Landauer Gewerbegebiet „Am Messepark“ befindet sich in einer 3.000 Quadratmeter großen Lagerhalle. Gleich am Eingang wird Fieber gemessen. Außerdem gibt es für jeden eine neue Maske und ein grünes, gelbes oder blaues Band ums Handgelenk, wie Impfkoordinator Bastian Dietrich von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße erklärt.

„Mit den drei Farben haben wir erstmal die Erstimpfung und die Zweitimpfung getrennt. Die gelbe und die grüne Farbe steht für die Erstimpfung. Die blaue für die Zweitimpfung.“ Impfkoordinator Bastian Dietrich

Außerdem würden verschiedenfarbige Pfeile auf den Boden den Impflingen genau anzeigen, in welche Richtung sie als nächstes müssen.

Rund 1.500 Impfdosen stehen bereit

Auch wenn Oberbürgermeister Thomas Hirsch hofft, dass jetzt mehr Menschen schneller geimpft werden können, gebe es immer noch Schwierigkeiten, genügend Impfstoff zu besorgen. Für die ersten beiden Wochen seien gerade mal rund 1.500 Impfdosen zugesagt. Aus diesem Grund müssten sich die Über-80-Jährigen wohl noch etwas gedulden. Je nachdem, wie viele der rund 150.000 Bewohner aus Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sich impfen lassen wollen, könne es passieren, dass das neue Impfzentrum schnell an seine Grenzen komme, so der Oberbürgermeister.

Im Moment würde auch darüber diskutiert, inwieweit mobile Impfteams eingesetzt werden könnten, die beispielsweise auch Dorfbewohner in Turnhallen oder Dorfgemeinschaftshäusern impfen könnten. Auch hofft Thomas Hirsch, dass bald Impfstoff für die Hausärzte zur Verfügung stehe. Er glaube, dass es dann schnell möglich sein werde, viele Menschen zu impfen.