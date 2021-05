Bayreuther Straße in Ludwigshafen: Street Docs erweitern Angebot

Die Street Docs in Ludwigshafen bieten ab sofort auch Hilfe bei psychischen Problemen an. Einmal die Woche können Betroffene die Ärzte in den Ludwigshafener Stadtteilen Bayreuther Straße und Mundenheim West aufsuchen.