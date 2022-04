per Mail teilen

In Speyer gibt es ab sofort einen neuen, kleinen Wochenmarkt im Süden der Stadt. Er wurde gemeinsam mit dem Stadtteilverein Speyer-Süd organisiert, und findet immer Donnerstag-Nachmittag auf dem Platz der Stadt Ravenna statt, teilte die Stadt-Verwaltung mit. Heute mache ein Landwirtschaftlicher Betrieb aus Lingenfeld mit seinen Produkten den Anfang. Der Stadtteilverein will nach Angaben der Stadt das Angebot in Zukunft um noch weitere Beschicker erweitern, die Käse, Backwaren und Wein anbieten.