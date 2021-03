per Mail teilen

Der Ortsgemeinderat in Minfeld im Landkreis Germersheim hat sich für einen neuen Windpark ausgesprochen. Wie Ortsbürgermeister Martin Volz mitteilt, sollen außerdem alte Windräder durch neue ersetzt werden. Der Ortsgemeinderat in Minfeld hat beschlossen, drei neue Windräder im Norden Richtung der Bahnstrecke zu bauen. Der Abstand zum Dorf soll mindestens 1.600 Meter betragen. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters könnte jedes Windrad pro Jahr 28.000 Euro erwirtschaften. Das Geld muss mit Nachbargemeinden geteilt werden, zum Beispiel mit Kandel und Winden. Das sieht das geänderte Bundesgesetz über erneuerbare Energien vor. Die Verbandsgemeinde und der Kreistag müssen dem Projekt noch zustimmen. Dann soll es eine Ausschreibung geben. Im bestehenden Windpark in Minfeld sollen außerdem vier von fünf Windkraftanlagen abgebaut werden. Zwei neue, effizientere Windräder sollen stattdessen mit größerem Abstand zum Dorf entstehen.