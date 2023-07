Das ist der neue Trainer bei den Eulen Ludwigshafen

per Mail teilen

Die Eulen Ludwigshafen haben auf einer Pressekonferenz ihren neuen Cheftrainer Johannes Wohlrab vorgestellt. Der 37-Jährige soll die nächsten zwei Jahre den Handball-Zweitligisten trainieren.

Der neue Cheftrainer der Eulen freut sich schon riesig auf die kommende Saison. Der Ehrgeiz der Eulen passe auch zu seiner persönlichen Philosophie, immer weiter voran zu kommen. Das habe sich schon in den ersten Gesprächen vor der Vertragsunterzeichnung gezeigt.

Der 37-Jährige war zuvor Trainer beim mittelhessischen Zweitligisten TV Hüttenberg. Dort hat er die Stimmung in der Eberthalle schon als Auswärtstrainer miterlebt. Er wisse, wie schwer es für die Auswärts-Mannschaften sei, wenn die Stimmung im Heimstadion, der Eberthalle, bebe. Wenn "die Hölle brennt", so Wohlrab. Jetzt sei es aber erstmal die Aufgabe der Eulen, das Feuer auch wieder zu entfachen.

Wohlrab will Abläufe der Eulen vor dem Tor trainieren

"Es gibt für mich eine Eulen-DNA und die ist für mich verknüpft mit der Emotionalität, dem Kämpfen, dem Herzblut. Und wenn wir das wieder schaffen, dann ist die "Eberthölle" da und dann ist es nur ein Genießen in der "Eberthölle" zu spielen."

Die Mannschaft sei jetzt schon auf einem guten Niveau. Bei den kommenden Trainingseinheiten will Wohlrab nun vor allem die Abläufe im Spiel vor dem Torraum trainieren.

Die Neuzugänge bei den Eulen Ludwigshafen (von links nach rechts): Trainer Johannes Wohlrab, Kian Schwarzer, Finn-Lukas Leun, Mihailo Ilic, Mex Raguse, Tom Bergner und Mats Grupe. SWR

Der Kapitän bleibt, es kommen sechs Eulen-Neuzugänge

Auch unter dem neuen Trainer bleibt Max Haider Kapitän der Eulen. Der 27-Jährige bringe das Feuer mit, das einen Kapitän ausmache. Jan Remmlinger wird neuer Co-Kapitän.

Die Eulen haben auch sechs Neuzugänge bei den Spielern: Neben Torhüter Mats Grupe sind das Kreisläufer Tom Bergner, Finn-Lukas Leun (Rückraum rechts), Mex Raguse (Rückraum links), Kian Schwarzer (Linksaußen) und Mihailo Ilic (Rückraum links).

Neuzugänge sind optimistisch

Leun wird am Anfang der Saison beim Spiel gegen Aue auch gegen seinen Zwillingsbruder Jakob antreten. Er zeigte sich jetzt schon siegesgewiss und sagte augenzwinkernd mit Blick auf die Maus, dem Maskottchen des EHV Aue: "Ich persönlich habe bisher nur die Eule eine Maus jagen sehen".

Neuzugang Schwarzer ist der Sohn des Handball-Weltmeisters Christian Schwarzer, den er als großes Vorbild sieht. Sein Vater berate ihn auch, es gebe einen guten Austausch. Ilic ist gebürtiger Ludwigshafen-Friesenheimer. Der 21-Jährige sagte, es sei immer ein Traum von ihm gewesen, in der Eberthalle aufzulaufen.

Eulen starten gegen TuS Vinnhorst in neue Saison

Die Neuzugänge lobten den Team-Zusammenhalt, für den die Eulen auch bei anderen Handball-Mannschaften bekannt seien. Trainer Wohlrab sagte, dass er guter Dinge ist, in den sechs Wochen bis Saison-Start ein gutes Team formen zu können.

Die Eulen starten mit einem Montagsspiel in die neue Saison. Am 4. September ist Zweitliga-Aufsteiger TuS Vinnhorst zu Gast in der Eberthalle.