Nachdem der katholische Kindergarten in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) wegen Rattenbefall umziehen musste, macht er heute in einer ehemaligen Gaststätte wieder auf.

Weil das Gesundheitsamt den alten Standort vor zwei Monaten wegen Rattenbefalls geschlossen hatte, musste der katholische Kindergarten in Weisenheim am Sand umziehen. Nun ist er umgezogen - in eine alte Gaststätte. Die katholische Kirche als Kita-Betreiber hat die Ausweichräume zunächst für ein Jahr von der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand gemietet. Die Gemeinde will das auch als Dauerlösung so haben. Allerdings muss der Gemeinderat noch zustimmen.

Kinder kommen in alte Gaststätte des Vogelvereins

Die rund 20 Kita-Kinder kommen nun erst einmal in der ehemaligen Gaststätte des Vogelvereins von Weisenheim am Sand unter. Die Gaststätte gehört der Gemeinde, ist renoviert und auch bereits von der benachbarten kommunalen Kita als Notunterkunft genutzt worden. Das sei besser als wenn die Kita-Kinder nach den Ferien quasi auf der Straße stehen. "Aber es ist natürlich keine Dauerlösung", sagt Horst Hilpert, der im Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde Heilige Theresia vom Kinde Jesu in Bad Dürkheim für die Kindertagesstätte in Weisenheim am Sand zuständig ist. Auch seine Enkel besuchen die kleine familiäre Kita.

Die Gaststätte des Vogelvereins in Weisenheim am Sand wurde schon früher als Kindergarten genutzt. privat

Kirche will rattenbefallenen Kindergarten verkaufen oder vermieten

Die bisherigen Räume des Kindergartens dürften nicht zu retten sein. Ein Kammerjäger hat die Rattenlöcher zwar mit Bauschaum verschlossen. Der Schädlingsexperte befürchtet jedoch, dass sich die Ratten schon bald an neuen Stellen ins Gebäude durchnagen. Die katholische Kirche möchte das Haus nun entweder verkaufen, oder nach einer Kernsanierung als Wohnraum vermieten.

Das neue Quartier für den katholischen Kindergarten: die alte Gaststätte des Vogelvereins in Weisenheim am Sand. privat

Kammerjäger entdeckt etwa 20 Ratten in Kita

Anfang August war die Kita-Leiterin auf die Spuren der Nager gestoßen. Die Ratten hatten Löcher in die Deckenverkleidung des etwa 100 Jahre alten Gebäudes gefressen und die Isolierung von Heizkörpern zerstört. Da Ratten Krankheiten übertragen können, musste die Einrichtung sofort schließen, alle 22 Kinder wurden eine Woche früher in die Sommerferien geschickt. Dann wurde ein Kammerjäger engagiert, der aufgrund der Spuren und Hinterlassenschaften herausfand, dass sich etwa 20 Ratten in dem Gebäude aufhalten.