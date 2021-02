Eine Tierärztin aus dem südpfälzischen Bornheim, die bereits wegen Tierquälerei verurteilt worden ist, steht erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, zweimal Tiere untersucht und behandelt zu haben.

Und das, obwohl ihre Zulassung als Tierärztin ruht. Im Detail wird ihr vorgeworfen, dass sie in einem Fall im Oktober 2018 einen Hund am Ohr untersucht haben soll. Wenige Monate später soll sie acht Hundewelpen geimpft haben. Derzeit sitzt die Frau unter anderem wegen Tierquälerei eine neunmonatige Strafe im offenen Vollzug ab. Sie hatte etwa 70 Hunde und Katzen sowie zwei Kängurus nicht artgerecht gehalten.

Wie wurde der Skandal um die Bornheimer Tierärztin aufgedeckt?

Das SWR-Magazin "Marktcheck" hatte 2017 einen illegalen Welpenhandel in Bornheim aufgedeckt. Dabei hielt die besagte Tierärztin Tiere in nicht artgerechter Haltung und verkaufte sie weiter. "Marktcheck" hatte die Vorgänge der Polizei gemeldet. Bei einer Razzia im April 2017 wurden 44 Hunde, 18 Katzen und drei Kängurus befreit. "Von Haltung kann keine Rede sein. Wir haben schon viel gesehen, aber das ist schon heftig hier", sagte damals eine an der Razzia beteiligte Mitarbeiterin des Tierheims.

Vor allem zwei Wohnhäuser, die damals durchsucht wurden, waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft so stark verdreckt, dass die Beamten sie nur in Schutzanzügen betreten konnten. Die Tiere waren teilweise in Zimmern untergebracht, in denen Fäkalien bis zum Knöchel hoch standen, ohne Futter und Wasser.

Fall dreimal vor Gericht

Das Oberlandesgericht Zweibrücken hatte sich in dritter Instanz mit dem Fall befasst. Im Mai 2019 war die Tierärztin vom Landgericht Landau zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Außerdem verfügte das Gericht, dass sie vier Jahre lang weder Tiere halten noch betreuen dürfe.