Landgericht Frankenthal: Neuer Prozess zum Mord am Willersinnweiher in Ludwigshafen

Vor mehr als dreieinhalb Jahren wurde ein 17-jähriges Mädchen am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und dann ermordet. Am Dienstag wird der Fall vor dem Landgericht in Frankenthal neu verhandelt.

Sendung am Di. , 7.11.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz