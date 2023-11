Die Vergewaltigung und der Mord an einer 17-jährigen Jugendlichen im März 2020 am Willersinnweiher in Ludwigshafen wird heute neu vor dem Landgericht in Frankenthal verhandelt. Hintergrund ist die erfolgreiche Revision beim Bundesgerichtshof gegen das erste Frankenthaler Urteil in dem Fall. Frank Schumann mit Einzelheiten.