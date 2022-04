Neue Thoraxklinik am St. Marienkrankenhaus

Am St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen ist eine neue Klinik für Thoraxchirurgie in Betrieb gegangen. Der Schwerpunkt der Klinikarbeit liegt in der Operation von Tumoren im Brustkorbbereich, etwa Lungentumoren. Nach Angaben der Leitung der neuen Thoraxklinik am St. Marienkrankenhaus erkranken rund 600 Menschen im Jahr in der Vorder- und in der Südpfalz an bösartigen Lungenkarzinomen. Einem Drittel der Patienten kann durch eine Operation geholfen werden. Dabei würden die Ärzte, selbst bei schweren Erkrankungen, Operationsmethoden anwenden, die nur kleine Schnitte notwendig machen. Zudem würden sowohl Voruntersuchungen als auch notwendige Anschlussbehandlungen vom St. Marienkrankenhaus organisiert.

In einer früheren Version unseres Artikels hatten wir berichtet, dass es bislang keine Anlaufstelle für Patienten mit Tumoren im Brustkorbbereich in der Pfalz gegeben habe. Tatsächlich bietet aber auch das Klinikum Ludwigshafen mit einer zertifizierten Thoraxchirurgie eine Behandlung für diese Fälle an.