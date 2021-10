Nachfolgerin von Weinkönigin Saskia Teucke steht fest

Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau im Rhein-Pfalz-Kreis ist die neue Pfälzische Weinkönigin. Nach Angaben der Pfalzweinwerbung setzte sich die 25-jährige bei der Wahl am Freitagabend in Neustadt gegen die zwei anderen Kandidatinnen durch. Sophia Hanke ist damit die Nachfolgerin von Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand. Sie soll ein Jahr lang den Pfälzer Wein im In- und Ausland repräsentieren und wird dabei von den beiden Pfälzischen Weinprinzessinnen Sabina Kobek aus Neustadt und Laura Wessa aus Bockenheim unterstützt.