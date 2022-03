Neue Masche bei Schockanrufen

Die Polizei in Grünstadt im Kreis Bad Dürkheim meldet eine neue Masche bei Schock- und Betrugsanrufen. So habe es am Dienstag im Raum Gerolsheim mehrere dieser Anrufe bei Bürgerinnen und Bürgern gegeben. Dabei melde sich ein angeblicher Professor aus der Stadtklinik Frankenthal und behaupte, der eigene Sohn oder die eigene Tochter liege mit einer Coronainfektion auf der Intensivstation im Sterben. Der Sohn oder die Tochter benötige dringend ein Medikament, das 30.000 Euro koste. Um den Druck auf die Angerufenen zu erhöhen, sei eine weinerliche Stimme am Telefon zu hören. Laut Grünstadter Polizei haben alle Angerufenen aber die neue Masche bisher durchschaut.