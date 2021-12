Impfen in Speyer: Neue Impfstelle öffnet

Die Stadt Speyer impft jetzt auch im ehemaligen Stiftungskrankenhaus. Das Deutsche Rote Kreuz stellt nach Angaben der Stadt das Personal.

Als Erstes können sich bei der neuen Impfstelle in Speyer am Donnerstag und Freitag Menschen impfen lassen, die regelmäßig die städtischen sozialen Einrichtungen und Einrichtungen für Bedürftige aufsuchen. Für die Impfungen stehen Biontech und Moderna zur Verfügung.

Impfstelle in Speyer: Wie bekommt man einen Termin?

Am Samstag, 11. Dezember, kann sich dann jeder Interessierte zwischen 10 und 17 Uhr ohne Termin impfen lassen, allerdings sind samstags keine Zweitimpfungen möglich. Bei den Erstimpfungen wird der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft. Die Booster-Impfungen werden mit Moderna durchgeführt.

Ab Dienstag, 14. Dezember, werden dann in der neuen Impfstelle in der Spitalstraße 1 in Speyer Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. Die Terminvergabe läuft dann über die Internetseite des Landes Rheinland-Pfalz: www.impftermin.rlp.de

Außerdem gibt es neuerdings jedes Wochenende in Speyer Sonderimpfaktionen.

Wo kann man sich sonst noch impfen lassen in der Pfalz?

Mehrere Impfzentren in der Pfalz geöffnet

Wegen der steigenden Corona-Zahlen wurden auch in der Vorder-und Südpfalz im November mehrere Impfzentren wieder eröffnet: So können sich Impfwillige im Impfzentrum in Ludwigshafen in der Walzmühle, im Impfzentrum Neustadt und Wörth, aber beispielsweise auch im Hetzelstift-Krankenhaus in Neustadt impfen lassen. Die Vergabe der Termine erfolgt in den Impfzentrum übers Land. Dafür anmelden kann man sich hier. Im Hetzelstift können sich Interessierte über die Internetseite der Klinik oder per Telefon anmelden.

Ansonsten besteht weiterhin die Möglichkeit, sich beim Hausarzt oder bei einem Landesimpfbus zu impfen.