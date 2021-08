Der Neubau des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen verzögert sich weiter. Die Arbeiten beginnen erst in einem Jahr, die Pläne müssten nochmals geändert werden. Es würden mehr Räume benötigt als ursprünglich gedacht, hieß es vom Landesbetrieb LBB auf SWR-Anfrage. Deshalb werde eine Etage aufgestockt. Eigentlich sollte der Neubau in der Ludwigshafener Heinigstraße 2023 fertig sein. Dieses Datum wurde vor einiger Zeit auf 2024 verschoben. Jetzt ist von 2026 die Rede. Beginnen sollen die Arbeiten in einem Jahr und sie werden 117 Millionen Euro kosten. Diese Summe sei im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz eingeplant, erklärte der LBB und nannte damit erstmals eine konkrete Summe. Bisher war immer von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag die Rede.