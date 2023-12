OVG: DITIB-Moschee in Germersheim darf so nicht gebaut werden

Der Verein der DITIB-Gemeinde im pfälzischen Germersheim darf seine geplante Moschee nicht bauen. Das hat jetzt das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz bestätigt. Die Gemeinde ist enttäuscht.

Die obersten Richter des Landes Rheinland-Pfalz sind überzeugt: Der Verein "Türkisch Islamische Gemeinde Germersheim" hat keinen Anspruch darauf, dass die Kreisverwaltung Germersheim den Bau der seit Jahren geplanten Moschee in einem Wohngebiet der Festungsstadt genehmigt. Die Richter begründen das vor allem damit, dass die Moschee sich aufgrund ihrer geplanten Größe von knapp 3.000 Quadratmetern und der zu erwartenden Besucherzahl nicht mit dem Wohngebiet in Germersheim vertrage.

Urteil VG Neustadt bestätigt: Zu viel Lärm und Verkehr

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat damit ein altes Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Neustadt bestätigt und die Berufung gegen dieses Urteil abgelehnt. Vor dem VG hatte der DITIB-Verein bereits 2019 gegen den Landkreis Germersheim geklagt, weil der seine Baupläne nicht genehmigt hatte. Im August 2022 war der Germersheimer Verein dann mit seiner Klage gescheitert.

Die Richter in Koblenz bestätigten unter anderem, dass der Bauantrag des Moscheevereins zu ungenau war. Das, was der Verein an Plänen und Gutachten vorgelegt habe, reiche nicht aus, um zu beurteilen, wie viele Gläubige die Moschee künftig besuchen werden und wie viel Verkehr und Lärm damit einhergehen werde, so die Neustadter Richter damals. Die Pläne legten dagegen nahe, dass es für die Nachbarn in dem Wohngebiet zu unzumutbaren Lärm und Verkehr kommen würde. Denn die neue Moschee solle eine doppelt so große Nutzfläche erhalten wie die aktuelle Moschee auf dem Nachbargrundstück. Und schon jetzt gebe es an Feiertagen bis zu 500 Besucher und dadurch erhebliche Belastungen für die Anwohner.

DITIB-Gemeinde reagiert enttäuscht auf die Entscheidung des Gerichtes

"Wir sind sehr enttäuscht von der Entscheidung des Gerichtes", sagt der Gemeindesvorstand Hayrettin Günes am Montag dem SWR. "Was uns vor allem ärgert ist, dass wir eine Genehmigung hatten, die aber danach zurückgenommen wurde." Besonders ärgerlich: Die Gemeinde bleibe nun auf den Kosten von einer Million Euro sitzen, die bisher in die Planung der neuen Moschee geflossen seien.

Die Gemeinde habe zumindest erwartet, dass das Gericht sich das Baugelände vor Ort anschaue. Mit diesem Urteil gerechnet hatte die Gemeinde demnach in der Form nicht. Für Günes ist die Entscheidung politisch motiviert. Kritisch findet er, dass christliche Kirchen überall stehen dürfen, Moscheen aber nicht.

OVG: Moscheeverein wird nicht in Glaubensfreiheit verletzt

Auch das machten die Richter in Koblenz deutlich: Durch die abgelehnte Baugenehmigung sei der Verein nicht in seiner verfassungsrechtlich geschützten Glaubens- und Bekenntnisfreiheit verletzt worden. Denn der Ausübung dieser Glaubens- und Bekenntnisfreiheit in Moscheen, Kirchen und Gebetshäusern seien eben durch gesetzliche Bauregeln Grenzen gesetzt.

Es gehe hier nicht um die Frage, ob die Religion in dem Germersheimer Wohngebiet ausgeübt werden dürfe. Vielmehr gehe es um die Frage, ob die Dimension der Moschee sich mit dem dortigen Wohngebiet vertrage.