Hatice Orhan-Daibel kam selbst als Kind aus der Türkei nach Deutschland. Ihre Eltern seien warm und herzlich empfangen worden. Deutsche Nachbarn hätten ihrer Familie die Integration in Deutschland erleichtert. Diese erhaltene Hilfe will sie jetzt an Flüchtlinge weitergeben. Diese seien in Ludwigshafen oft miserabel untergebracht. Besonders Familien mit kleinen und behinderten Kindern bräuchten dringend adäqauten Wohnraum.