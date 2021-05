per Mail teilen

Genesene bekommen im Landkreis Germersheim in den kommenden Tagen automatisch einen Nachweis über ihre überstandene Corona-Erkrankung. Das hat der Landkreis auf Anfrage des SWR erklärt.

Das Land Rheinland-Pfalz habe den Kreisen und Städten eine Vorlage zugesandt, wie ein solcher Nachweis aussehen könnte. Dieser Entwurf würde weitgehend übernommen und alle dem Gesundheitsamt bekannten von Covid-19-genesenen Personen automatisch per Post zugesandt, so eine Sprecherin. Dazu zählten auch Personen, deren Erkrankung länger als sechs Monate her sei, denn diese benötigen nur eine Impfung.

Ähnlich verfahren auch das Gesundheitsamt des Kreises Südliche Weinstraße sowie der Kreis Bad Dürkheim. Von Anrufen bei den Gesundheitsämtern solle man absehen, denn die Bescheinigungen würden automatisch versandt, auch Anträge bräuchten Bürger nicht stellen. Die Gesundheitsämter machen zudem darauf aufmerksam, dass Nachweise positiver PCR-Tests auch als Bescheinigungen gelten.