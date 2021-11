per Mail teilen

In Landau ist die Polizei in den frühen Morgenstunden zu zwei Schlägereien vor einem Nachtclub gerufen worden. Um 3 Uhr hatte ein 17-Jähriger eine Schlägerei begonnen, weil er in ein Auto einsteigen und nach Hause fahren wollte. Das Fahrzeug war laut Polizei aber bereits voll. Deshalb schlug der 17-Jährige die Insassen.

Um 5.30 Uhr gab es laut Polizei eine Auseinandersetzung wegen eines Mädchens. Dabei schlugen ein 17- und ein 19-Jähriger auf sich ein. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten beide, konnten laut Landauer Polizei aber nachträglich ermittelt werden.

In Ludwigshafen schlugen drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren im Eisstadion mehrere andere Schlittschuhläufer. Ein 14 Jahre altes Opfer erlitt eine Schnittwunde an der Wange. Die Polizei ermittelt gegen die mutmaßlichen Täter wegen gefährlicher Körperverletzung.