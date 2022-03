Start Projektwoche Nachrichtenprofis in der Schule

Der SWR und das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz starten heute das einwöchige Projekt Nachrichtenprofis in der Schule. Los geht es heute mit Workshops am Max-Slevogt-Gymnasium in Landau:

Nachrichten auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen, Informationen einordnen, Falschnachrichten erkennen, im direkten Gespräch mit SWR-Journalisten gewinnen Schülerinnen und Schüler einen umfassenden Einblick in den Alltag von Nachrichtenredaktionen. In Workshops spielen die Schüler auch selbst Redaktion, in dem sie Quellen checken, Nachrichten auswählen und schreiben. Ziel der Projektwoche ist es, die Informations- und Nachrichtenkompetenz der jungen Leute zu stärken. Weitere Workshops gibt es morgen in der Realschule plus in Limburgerhof. Insgesamt machen zunächst sieben Schulen im Land mit. Die nächste Projektwoche Nachrichtenprofis in der Schule findet Ende Mai / Anfang Juni statt.