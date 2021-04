Ein Nachbar hat einer 84-jährigen Frau aus Speyer geholfen, als sie offenbar Opfer von Trickdiebinnen wurde. Laut Polizei wurde die Seniorin am Dienstag von einer unbekannten Frau angesprochen und nach Schreibzeug und Papier gefragt. Angeblich wollte sie einer Nachbarin eine Nachricht hinterlassen. So sei die Täterin in die Wohnung der Seniorin gelangt. Gleichzeitig hätten sich zwei weitere Frauen in die Wohnung geschlichen. Ein Nachbar habe dies jedoch beobachtet und an der Tür der 84-jährigen geklingelt. Daraufhin seien die drei Täterinnen geflüchtet. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei in Speyer bittet um Hinweise.