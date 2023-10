Im Landkreis Bad Dürkheim sind rund 100 Menschen auf Tuberkulose getestet worden. Darunter viele Schülerinnen und Schüler aus Grünstadt.

Vor zwei Wochen war das zuständige Gesundheitsamt an die Öffentlichkeit gegangen: ein Schüler oder eine Schülerin vom Grünstadter Gymnasium ist an einer Lungentuberkulose erkrankt - weil die Person aus der 13. Klasse andere angesteckt haben könnte, mussten rund 100 Kontaktpersonen ihr Blut auf den Erreger testen lassen.

Bisher kein neuer Tuberkulose-Fall in Grünstadt

Bisher waren alle Tuberkulose-Tests negativ. Das sagt das zuständige Gesundheitsamt. Allerdings sind noch nicht alle Tests ausgewertet und einige Kontaktpersonen müssten auch noch ein zweites Mal getestet werden. Das hängt mit der möglichen Ansteckungszeit zusammen. Die engsten Kontaktpersonen wurden außerdem geröntgt.

Ursprung der Ansteckung unklar

Wo sich die oder der Jugendliche aus der 13. Klasse mit Tuberkulose angesteckt hat, konnte das Gesundheitsamt nicht herausfinden. Der Person gehe es besser und sie werde ärztlich behandelt. Die Therapie werde mehrere Monate lang dauern. Das Amt spricht von einer "Person", ohne Geschlecht oder genauen Wohnort zu nennen. Das passiert aus Datenschutzgründen.

Weitere Tuberkulose-Fälle im Kreis Bad Dürkheim und in Neustadt

Bei dem Fall in Grünstadt handelt es sich um eine offene, also potentiell ansteckende Tuberkulose. Im ganzen Kreis Bad Dürkheim und in Neustadt an der Weinstraße gibt es laut Gesundheitsamt noch eine weitere Person mit offener Tuberkulose. Außerdem noch drei weitere Menschen, bei denen die Erreger die Lymphknoten oder die Knochen befallen haben - diese Personen sind nicht ansteckend. Zwischen den Fällen besteht nach Angaben des Gesundheitsamts kein Zusammenhang.

Was ist Tuberkulose?

Tuberkulose ist eine endemische Infektionskrankheit, die in der Regel die Lunge betrifft. Tuberkulose ist zwar keine hochansteckende Krankheit. Im schlimmsten Fall endet sie jedoch mit dem Tod: Jährlich sterben weltweit immer noch laut der Initative "Stop TB Partnership" 1,5 Millionen Menschen an der Infektion. In Deutschland ist Tuberkulose eine seltene Krankheit geworden, wie das "Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose" schreibt. 2022 sollen sich laut Robert Koch-Institut (RKI) lediglich 4.076 Menschen infiziert haben.





Wie infiziert man sich?

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird die Krankheit von Mensch zu Mensch durch winzige, bakterienhaltige Tröpfchen übertragen und ausgelöst. Erkrankte verteilen die Erreger durch Husten und Niesen, aber auch durch einfaches Sprechen. Dabei gelangen die Erreger in die Luft und können wiederum von anderen Menschen eingeatmet werden. Ob es tatsächlich zu einer Infektion kommt, hängt jedoch – wie schon vom Coronavirus bekannt – davon ab, wie lange der Kontakt zu einer infizierten Person bestand. "Das Ansteckungsrisiko nach einmaligem, kurzem Kontakt ist sehr gering", schreibt das RKI.