Der Mann, der im vergangenen April in einem Frankenthaler Männerwohnheim einen Mitbewohner mit mehreren Tritten getötet hat, wird in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Das hat das Landgericht Frankenthal entschieden. Der Mann hatte die Tat bereits im Ermittlungsverfahren zugegeben. Das Gericht folgte dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, den Mann wegen einer psychiatrischen Erkrankung als schuldunfähig einzustufen. Die Verteidigung hatte Freispruch ohne Einweisung in die Psychiatrie gefordert.