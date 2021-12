Alle Züge rollen wieder

per Mail teilen

Nach fast vierwöchiger Unterbrechung läuft der Zugverkehr im Bahnhof Wörth seit Sonntag wieder normal. Nach der Entgleisung eines Güterzugs war die schwer beschädigte Strecke aufwendig saniert worden. Am Samstag hatten zunächst nur die Regionalexpresszüge von Neustadt nach Karlsruhe den Bahnhof Wörth wieder bedient, seit gestern rollen auch alle S-Bahnen und Regionalbahnen wie gewohnt. Die Reparatur der Strecke hatte so lange gedauert, weil beim Unglück am 17. November zwei entgleiste Waggons eine weite Strecke mitgeschleift worden waren. Dabei wurden das Gleis und fünf Weichen zerstört, sowie Oberleitungsmasten beschädigt.