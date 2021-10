Mutmaßlicher Täter nach Schüssen in Haßloch festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat am Wochenende einen Mann verhaftet, der in Haßloch einen Mann angeschossen haben soll. Das Opfer ist immer noch im Krankenhaus.

Wie ein Polizeisprecher dem SWR am Montag bestätigte, wurde der 26-jährige Tatverdächtige bereits am Samstagmittag im Raum Haßloch festgenommen. Eine Spezialeinheit war im Einsatz, der mutmaßliche Täter habe sich aber widerstandslos festnehmen lassen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schüsse nach Streit

Am vergangenen Donnerstag soll ein Streit der Auslöser für den Vorfall gewesen sein. Dabei soll der 26-Jährige eine Schusswaffe gezückt und geschossen haben. Dabei wurde der 41 Jahre alten Mann, mit dem er in Streit geraten war, verletzt. Das angeschossene Opfer musste operiert werden und liegt immer noch im Krankenhaus. Lebensgefahr bestand aber schon letzte Woche laut Polizei nicht mehr.

Der mutmaßliche Täter war seitdem auf der Flucht, bis er am Samstag gestellt werden konnte. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.