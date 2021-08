Wie hat der Wald den Regen der letzten Wochen aufgenommen und wie muss er sich gegen den Klimawandel wappnen? Der Förster im Revier Jerusalemsberg, Thomas Faller, zeigt den Zustand des Pfälzerwaldes bei Altleiningen (Kreis Bad Dürkheim).

Die erste gute Nachricht sieht Förster Thomas Faller schon direkt am Anfang seines Forstreviers. Direkt neben einem Wanderweg entdeckt er viele kleine Jungpflanzen: "Das ist alles Ahorn, wunderschöner Ahorn. Das ist kostenlos, die darf ich nur nicht vergehen lassen, da muss ich einen Zaun drum stellen oder eine Wuchshülle, damit die nicht verenden."

Förster Thomas Faller hat zusammen mit seinem Kollegen und einer Schülerpraktikantin Bäume angepflanzt. Sie sollen den Adlerfarn zurückdrängen, der sich immer weiter ausbreitet. SWR

Das ungewöhnliche daran, die kleinen jungen Bäume sind offenbar so hartnäckig, dass ihnen auch die vergangenen trockenen Jahre nichts ausgemacht haben. "Die sind jetzt einfach ein bisschen tougher und haben die besten Voraussetzungen", so Faller. Denn die seien, wie er sagt, nicht "fett erzogen worden, wie die aus der Baumschule, die gedüngt werden".

Ein Regenjahr reicht dem Pfälzer Wald nicht aus

Und tough, also stark, müssen die Bäume in den nächsten Jahrzehnten sein. Das Wetter in diesem Jahr sorgte immerhin für Regen. Der tat dem Wald richtig gut. Vor allem die Jungpflanzen konnten so gut wachsen. Doch der Wassertank der alten Bäume ist nach drei Dürrejahren noch nicht voll: "Wegen dem einen guten Regenjahr geht es dem Wald jetzt nicht gleich besser, da muss noch mehr kommen!" Und auch der Schnee im Frühjahr habe nicht so viel gebracht, wie erhofft.

"Trockenjahre noch nicht ausgeglichen"

Wälder in ganz Rheinland-Pfalz noch nicht erholt

Das kann Friedrich Engels von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz auch bestätigen. Auch anderen Wäldern im ganzen Land reicht der Regen noch nicht aus. Das zeigen die ersten Ergebnisse für die jährliche Waldzustandserhebung. Engels und seine Kollegen stellen fest: "Die meisten Bäume sind immer noch ausgetrocknet. Manche Bereiche und Böden geht es aber besser und sie sind schneller wieder feucht geworden. Da konnte auch schon Wasser in die Grundwasserspeicher vordringen. Aber es gibt auch Bodenbereiche, die länger als ein gutes Jahr brauchen, um wieder aufgefüllt zu werden", so Engels.

Borkenkäfer schädigt weiterhin Bäume

Auch in diesem Jahr ist der Borkenkäfer wieder unterwegs und schädigt einige Fichten. Deutlich zu sehen ist das an einer Stelle im Pfälzer Wald bei Altleiningen. Hier sind die Baumfäller schon zu Gange.

"Der Borkenköfer hat immer noch seine Opfer, der macht gerade weiter. Unten sterben mir wieder die schönsten Bäume ab, ich wollte die eigentlich stehen lassen und im Herbst regulär fällen. Aber keine Chance, er nimmt sie mir schon vorher weg", so Förster Faller.

Vom Borkenkäfer geschädigtes Holz. SWR

Bäume als Schutz gegen Klimawandel

Doch der Förster Thomas Faller will seinen Wald für die nächsten Jahre wappnen. In diesem Jahr hat er 1.000 Bäume gepflanzt. Baumarten, die auch Dürrejahre besser vertragen. Mischwälder lautet das Zauberwort. Die sind auch gut gegen Starkregenereignisse, denn der Regen prasselt dann auf die unterschiedlich großen Bäume wie auf mehrere Regenschirme:

"Wir brauchen Bäume, die die Funktion von mehreren übereinander liegenden Regenschirmen haben, wo der Regen abprallt und verlangsamt wird. Denn gibt es keine unterschiedlich großen Bäume, kommt der Regen mit voller Wucht auf dem Boden auf und reißt den Sand mit Geröll mit."

"Vielschichtiges Blätter und Nadeldach nötig"

Forstwirtschaftsplan in der Kritik

Doch das geht nur, so Faller, wenn die Kommunen seine Arbeit nicht mehr nur nach dem verkauften Holz bewerten, sondern auch danach, wie nachhaltig der Wald von den Förstern gestaltet wurde. Im Forstwirtschaftsplan der jeweiligen Kommunen müssten die Förster jährlich mitteilen, wie viel Holz sie zu welchem Preis vermarktet haben. "Wir haben und bekommen immer mehr Extremwetterereignisse, das erfordert extreme Maßnahmen", so Faller.

Im Wald müsste man auch ansetzen, um die Grundwasserbildung zu fördern. Dazu müssten die Förster kleinere Tümpel anlegen, dort könnte das Wasser dann langsam in den Boden sickern. Das sei für trockene Jahre wichtig.

So sollte es laut dem Förster Thomas Faller nicht im Wald aussehen: Kahlschläge, die durch die Waldbewirtschaftung entstanden sind und bei Starkregen zur "Rutschbahn" werden können. SWR

Keine Kahlschläge mehr im Wald

Kahlschläge seien fatal, die Förster müssten aus seiner Sicht in Zukunft immer darauf achten, dass ein paar Bäume stehen bleiben. "Doch das muss auch von den Kommunen gewertschätzt werden. So wie die Arbeit von Biobauern, müssten auch die Wälder ein Abzeichen bekommen, wenn sie viele ökologische Leistungen erbringen."

Nur dann könne ein Wald mit Zukunft entstehen, der Starkregen abhält und für ausreichend Grundwasser sorgt.