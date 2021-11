per Mail teilen

Nachdem in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe von sechs Männern randalierend durch Landau gezogen war, hat die Polizei jetzt eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Aktuell gehen die Beamten verschiedenen Hinweise nach und werten auch Videomaterial aus. Die sechsköpfige Gruppe hatte in Landau unter anderem die Außenspiegel an PKW abgetreten und ein Motorrad umgestoßen. Die Polizei geht von mindestens 20 Sachbeschädigungen aus. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.