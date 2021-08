Anfang Juni stürzte eine junge Frau aus dem Fenster eines Hotels in Ludwigshafen. Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu und lag im Koma. Jetzt ist sie aufgewacht.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal den SWR auf Anfrage sagte, ist der Zustand der 26-Jährigen stabil. Sie war mehrere Wochen bewusstlos und schwebte in Lebensgefahr. Jetzt sei ihr Zustand stabil und sie befindet sich in einer Reha-Maßnahme, erklärte die Staatsanwaltschaft. Ob die Frau inzwischen ausgesagt hat, werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt.

Fünf-Meter-Sturz aus dem ersten Stock

Die Frau hatte sich am 5. Juni vormittags in einem Zimmer im ersten Stock eines Hotels in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen aufgehalten. Das Hotel liegt ganz in der Nähe des Einkaufszentrums Rhein-Galerie. Sie war fünf Meter tief gefallen und schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Ermittler dachten zunächst: Ein Unfall

Am Anfang der Ermittlungen war die Polizei davon ausgegangen, dass die Frau sich im ersten Stock auf das Fensterbrett gesetzt und das Gleichgewicht verloren hatte. Einen Monat nach dem Fenstersturz hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen Mann wegen versuchten Totschlags aufgenommen.

Mann und Frau waren ein Paar

Der 38-jährige Mann und die Frau standen laut Staatsanwaltschaft in einer Beziehung. Beide stammen aus Ludwigshafen und sind Deutsche. Warum sie sich in dem Hotel einquartiert hatten ist unbekannt. Fest steht, dass sich der Mann im Hotel aufhielt. Ob er sich auch zur Tatzeit im Zimmer aufhielt, gibt die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Der Mann war damals kurzzeitig festgenommen worden, befindet sich aber seither auf freiem Fuß.

Der Hergang des Geschehens stehe zurzeit im Zentrum der Ermittlungen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt dem SWR. Es sei nicht gesichert, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. Nach wie vor werde nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen Unfall handelte.