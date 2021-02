Nach dem Rhein-Hochwasser der vergangenen Woche sind die Pegelstände inzwischen deutlich gesunken. Schiffe können den Rhein ab heute wieder komplett befahren und Waren pfälzischer Unternehmen bis in die großen Seehäfen transportieren. Für die nächsten Tage wird ein weiteres Fallen der Wasserstände erwartet, so dass sich die Situation weiter normalisieren wird. In der vergangenen Woche war der Fluss immer wieder in Abschnitten für die Schifffahrt gesperrt.