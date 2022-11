Nach Hacker-Angriff auf Rhein-Pfalz-Kreis: Telefone gehen wieder

per Mail teilen

Nach der Cyberattacke kann der Rhein-Pfalz-Kreis nur langsam seine Arbeit wieder aufnehmen. Laut Behörde ist die Kreisverwaltung nun zumindest telefonisch erreichbar.

Im Kreishaus in Luwigshafen wir die Arbeit langsam wieder aufgenommen. SWR

Die Telefonanlage der Kreisverwaltung ist demnach wieder in Betrieb. Wer anrufen will, kann die aktuellen Durchwahlnummern auf der Homepage des Rhein-Pfalz-Kreises abrufen, so die Behörde.

Auch die Beschäftigten, die aufgrund des Hackerangriffs im Oktober in den Rathäusern der umliegenden Verbandsgemeinden gearbeitet hatten, sind laut Verwaltung nun wieder an ihre Arbeitsplätze ins Kreishaus zurückgekehrt.

Rhein-Pfalz-Kreis: Mails funktionieren noch nicht

Per Mail sei die Verwaltung allerdings noch nicht erreichbar. Unklar ist immer noch, wie viele sensible Daten von Bürgern und Mitarbeitern durch den Angriff ins Netz gelangt sind.