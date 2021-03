per Mail teilen

Nach einem tödlichen Flugunfall in Hessen steht ein Pilot aus Ludwigshafen vor Gericht. Beim Landen seiner Propellermaschine hatte er eine Mutter und ihre beiden Kinder erfasst und getötet. "Ich kann nicht verstehen, wie dieser schlimme Unfall passieren konnte", sagte er.

Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte den Angehörigen sein tiefes Bedauern ausgedrückt. "Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der 58-jährige Mann am Dienstag vor dem Landgericht Fulda und kämpfte mit den Tränen. "Ich kann nicht verstehen, wie dieser schlimme Unfall passieren konnte, der so viel Leid gebracht hat." Bis heute denke er täglich an den Unfall und träume nachts davon. Sein Anwalt erklärte, sein Mandant würde alles dafür geben, den Flug ungeschehen zu machen.

Ein Pilot aus Ludwigshafen tötete beim Landeanflug auf einem Berg in Hessen eine Mutter und ihre beiden Kinder dpa Bildfunk Picture Alliance

Mit Maschine über Landebahn hinausgerast

Bei dem Unglück am 14. Oktober 2018 war das Leichtflugzeug des Piloten über die Landebahn hinausgerast und hatte die 39 Jahre alte Mutter und ihre beiden Kinder (11 und 12) getötet. Die Maschine durchbrach eine Schranke und erfasste die Passanten auf einem angrenzenden Fußweg mit noch laufendem Propeller.

Staatsanwaltschaft: Maschine war bei Landeanflug überladen

Laut Anklage war die Maschine, die in Mannheim gestartet war, beim Landeanflug in Hessen mit mindestens 32 Kilo überladen. Ein Zeuge schilderte, das Flugzeug habe beim Durchstarten nicht an Höhe gewonnen. Die Propellermaschine schoss über die Landebahn hinaus.

Familienvater tritt als Nebenkläger auf und will Aufklärung

Als Nebenkläger nimmt der Vater der beiden Kinder an dem Prozess teil. Sein Anwalt machte deutlich, dass es dem Vater in dem Verfahren mehr um die Aufklärung des Unglücks gehe als, um das Strafmaß.

Pilot aus Ludwigshafen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Der Unfall ereignete sich auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe. Der Mann war dabei, seine einmotorige Propellermaschine auf dem Landeplatz Wasserkuppe zu landen. Der Mann muss sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Gefährdung des Luftverkehrs verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft war das Flugzeug mit 130 km/h doppelt so schnell als bei einer Landung eigentlich erlaubt. Außerdem sei es mit vier erwachsenen Männern zu schwer gewesen.