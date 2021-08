Nach dem Fischsterben vor zehn Tagen bei Neuburg im Kreis Germersheim ist der Sauerstoffgehalt in den betroffenen Gewässern wieder gestiegen. Nach Angaben der zuständigen Behörde in Neustadt wird seit mehreren Tagen Frischwasser aus dem Epple-See in die Wassergräben geleitet. Inzwischen bestehe keine Gefahr mehr, dass weitere Fische in den Wassergräben bei Neuburg ersticken. Die Behörde hat vorerst verboten, weiterhin abgestandenes Rheinwasser von den überschwemmten Feldern in die Gräben abzuleiten. Das kritisieren Landwirte: Dadurch stünde ihr Mais im Wasser und es drohe ein Totalausfall. Umweltschützer und Angler fordern, dass die Felder künftig bei Rheinhochwasser anders entwässert werden müssen, damit sich das Fischsterben nicht wiederholt. Nach Schätzung einer Expertin sind nach der Entwässerung der Felder bei Neuburg bis zu 80.000 Fische wegen Sauerstoffmangels verendet. Drei Angelvereine haben Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung erstattet.