Weil er Richter und Polizisten im Vorfeld einer Gerichtsverhandlung in Landau bedroht hatte, wurde ein 20-Jähriger am Montag vor dem Gerichtsgebäude festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten legten dabei Helme und schwere Schutzwesten an. Nach Polizeiangaben leistete der Mann aus dem Kreis Germersheim aber keinen Widerstand. Bei ihm wurden ein Schlagstock und eine Gaspistole gefunden. Er wurde in Haft genommen.