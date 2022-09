Amokdrohung im Netz: Kein Unterricht an Schulen in Frankenthal

In Frankenthal ist am Montag an zwei Schulen der Unterricht ausgefallen - an der Friedrich-Ebert-Realschule und der Friedrich-Ebert-Grundschule. Grund waren Drohungen im Netz.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz dem SWR mitteilte, hatte ein Schüler in den Sozialen Medien mit einer Amoktat an der Friedrich-Ebert-Realschule gedroht. Die Polizei konnte den Schüler noch am Sonntag ermitteln. Wie alt der Schüler ist, teilte die Polizei nicht mit. Gegen den Schüler werde jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens und der Androhung von Straftaten ermittelt. Polizei: Menschen an der Schule sind außer Gefahr Nach SWR-Informationen hat allerdings keine Gefahr bestanden. Das konnte die Polizei feststellen, nachdem sie die Person gefunden hatte, die den Amoklauf im Internet angekündigt hat. Die Polizei betonte, dass die Eltern und die Schülerschaft keine Angst mehr zu haben bräuchten. Rund 800 Kinder mussten zuhause bleiben Trotzdem fiel der Unterricht am Montag vorsorglich aus. Betroffen waren insgesamt fast 800 Schüler. Wie die Aufsichtsbehörde ADD erklärte, wolle man den Kindern und Jugendlichen damit erst einmal Ruhe geben, um die Drohmeldung zu verdauen. Denn gerade durch darauf folgende Befürchtungen oder Gerüchte im Netz seien die Schülerinnen und Schüler dann meist sehr aufgewühlt. Ab Dienstag wieder Schule Am Dienstag soll in beiden Schulen wieder Unterricht stattfinden. Wie die Aufsichtsbehörde ADD mitteilt, beginnt die Schule morgen für alle Klassen mit einer Stunde, um Sorgen und Ängste aufzugreifen und gegebenenfalls mit externer Unterstützung zu bearbeiten. Die Schulsozialarbeiter der Stadt Frankenthal werden den ganzen Tag vor Ort sein. Die Realschule und die benachbarte Friedrich-Ebert-Grundschule liegen in einem Wohngebiet im Süden der Stadt Frankenthal.