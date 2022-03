Besuchsverbote nach Corona-Ausbrüchen

per Mail teilen

Das Besuchsverbot im Bethesda-Seniorenheim in Landau ist nach einem Corona-Ausbruch bis zum 29. November verlängert worden. Das teilte der Träger der Einrichtung mit. In der Einrichtung sind aktuell 38 Bewohner und sieben Mitarbeitende infiziert. Auch für das Seniorenstift Bürgerspital in Speyer wurde wegen Corona-Fällen ein Besuchsverbot bis zum 2. Dezember verhängt. Dort sind acht Bewohner und fünf Mitarbeitende betroffen. Die betroffenen Bewohner seien -bis auf eine Ausnahme- alle vollständig geimpft und zeigten nur leichte Symptome.