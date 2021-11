Nach der erneuten Verunreinigung der Queich bei Albersweiler werden zurzeit Wasserproben untersucht. Das teilte die Kreisverwaltung der Südlichen Weinstrasse in Landau mit. Demnach seien an mehreren Stellen Proben entnommen worden. Wann die Ergebnisse vorliegen, stehe noch nicht fest. In der Queich im Bereich Albersweiler kam es in der Vergangenheit mehrmals zu sichtbaren Verunreinigungen. Im April waren dort Hunderte Fische wegen eines unbekannten Gifts gestorben.